Земфира, сломав на сцене синтезатор, посочувствовала покупателям пиратских дисков

Во время выступления в Питере Земфира случайно сломала синтезатор - и едва удержалась, оказавшись на грани нервного срыва.



Вместе с зарубежными коллективами the Rasmus, Scorpions и Cardigans Зема давала концерт на стадионе имени Кирова, пишет газета "Жизнь".



Выступление проходило под лозунгом "Звезды против контрафактных дисков". Земфира вышла на сцену третьей и спела "Небо, море, облака". Она так увлеченно аккомпанировала себе на синтезаторе, что сломала его.



Поспешившие на помощь рок-звезде настройщики так и не смогли ничего поделать с синтезатором. Оставшуюся часть концерта Зема была вынуждена играть без фоно. Рок-певица, злющая на весь мир, ошарашила в конце выступления организаторов своим откровением.



- Меня перед выступлением просили сказать, что я против пиратских дисков, - ляпнула Зема. - Так вот, я нормальный человек и понимаю, что те люди, у которых есть бабки, покупают лицензионные CD, а у кого их нет - довольствуются пиратскими. Вот и весь расклад!